الجمعة 5 ذو الحجة 1442 ﻫ - 16 يوليو 2021 |
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حيازة حجز فندقي بات إلزامياً على القادمين من هذه الدول الى لبنان

منذ 12 ساعة
مطار رفيق الحريري الدولي بيروت - لبنان

مطار رفيق الحريري الدولي بيروت - لبنان

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تعلن شركة طيران الشرق الاوسط -الخطوط الجوية اللبنانية، أنه يتوجب على جميع الركاب القادمين من المملكة المتحدة والبرازيل والإمارات العربية المتحدة والهند وملاوي وإثيوبيا وزامبيا وليبيريا وكينيا وغامبيا وسيراليون (وليس الركاب العابرين عبر هذه الدول) الزامية حيازة حجز فندقي على نفقتهم الخاصة، لمدة 4 أيام / 3ليال في أحد الفنادق المعتمدة.

لا يسمح للركاب الذين ليس لديهم حجز فندقي (في أحد الفنادق المذكورة أدناه) بالصعود على متن الطائرة .

بستثنى من الحجر الفندقي كل من:
– البعثات الدبلوماسية الوطنية والاجنبية وعائلاتهم على ان تلتزم بالحجر لمدة أربعة أيام في مقر اقامتها.
– الركاب الراغبين بالقدوم والذين مر على تلقيهم جرعة واحدة على الاقل من أي لقاح Covid19 فترة لا تقل عن اسبوعين قبل سفرهم الى لبنان.
– الركاب العابرون براً الى سوريا عبر مطار رفيق الحريري الدولي –بيروت.
– الركاب القاصرون (دون 18 سنة) سواء كانوا قادمين بمفردهم أو برفقة أهلهم.
– الركاب الذين غادروا لبنان ويريدون العودة خلال فترة أسبوع، أي الذين غادروا خلال أحد أيام الاسبوع وعادوا في نفس اليوم خلال الاسبوع التالي، بالاضافة الى اعفائهم من إجراء فحص PCR في البلدان التي يرغبون بالعودة منها ويخضعون لفحص PCR فور وصولهم الى مطار رفيق الحريري الدولي –بيروت.

للمزيد من المعلومات يرجى مراجعة: مركز الإتصالات MEA Call Center 961-01-629999 – [email protected] أو زيارة: www.mea.com.lb

 

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