حيدر يوقّع اتفاقية مع "جسور" لتنظيم استقدام العمالة اللبنانية إلى قطر

وقّع وزير العمل اللبناني، الدكتور محمد حيدر، على هامش مشاركته في مؤتمر وزراء عمل الدول الإسلامية في العاصمة القطرية الدوحة، اتفاقية تعاون مع الشركة القطرية لحلول القوى البشرية “جسور”، ممثلة بمديرها التنفيذي المهندس عبد الهادي برقان.

وتهدف الاتفاقية إلى تنظيم استقدام وتوظيف العمالة اللبنانية في قطر، بما يضمن حقوق العاملين ومصالحهم الاجتماعية والاقتصادية وفق القوانين المرعية في الدولة المضيفة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين لبنان وقطر، وفتح آفاق جديدة للكفاءات اللبنانية للعمل في السوق القطرية عبر منصة توظيف متخصصة تسهّل التواصل بين الباحثين عن عمل والشركات القطرية المسجّلة.

وأكد الوزير حيدر أن الاتفاقية تدعم تأمين فرص عمل نوعية للبنانيين في الخارج، وتعزز الشراكات العربية في مجالات العمل والتنمية البشرية بما يخدم المصالح المشتركة ويعكس روح الأخوّة والتعاون بين البلدين.