حيلة غريبة.. محاولة تهريب 2.2 كلغ من “الهيروين” في فستان زفاف إلى إحدى دول شمال أفريقيا

في حيلة جديدة من نوعها، حاولت إحدى عصابات تهريب المخدرات، تهريب كمية من “الهيروين” إلى إحدى الدول الإفريقية ولكن هذه المرة عبر فستان زفاف ومستحضرات تجميل.

لكن القوى الأمنية كانت لهم في المرصاد.

وفي التفاصيل، ذكرت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة تفاصيل إحباط عملية التهريب بالبلاغ التالي:

في إطار ملاحقة تجار ومهربي المخدرات والمطلوبين للقضاء، توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية حول قيام أشخاص مجهولين بالتحضير لعملية شحن فستان زفاف، وزينة نسائية وأدوات تستخدم داخل المطبخ، يُحتمل أن تحتوي على مواد مخدرة معدّة للتهريب الى إحدى دول شمال أفريقيا، بواسطة إحدى شركات الشحن، بحيث تم ضبطها، وتبين انها تحتوي على /2,2/ كلغ. من مادة الهيروين.

نتيجةً للمتابعة الحثيثة وعمليات الرصد، تبيّن ان المتورطين استعملوا بطاقات هوية مزورة وأرقام خلوية خُصِّصت لهذه العملية وقد جرى تلفها، كما وتم تحديد هوية أحد الضالعين في هذه العملية وتوقيفه، ويدعى:

– ي. أ. (مواليد عام 1976، لبناني)

التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين.