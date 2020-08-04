حين تحدث نصر الله عن انفجار حاويات الامونيوم… لكنه أخطأ في تحديد “المسرح”

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“قنبلة نووية تعني كم صاروخ من عنا زائد حاويات الامونيوم في حيفا نتيجتهم نتيجة قنبلة نووية، كم صاروخ ينزل في هذه الحاويات في منطقة يسكنها 800 الف نسمة، يقتل منهم عشرات الالاف”… هذا ما قاله نصر الله ضاحكاً الا ان ما حصل هو ان “كم صاروخ” نزل في حاويات امونيوم تعود لـ”حزب الله” في بيروت، فنتج عنه دمار العاصمة وشهداء وجرحى بالالاف.

وأشارت معلومات أمنية أولية أن 2700 طن من مادة الامونيوم انفجرت، ما ادى الى كارثة تعجز الكلمات عن وصفها دفعت المجلس الاعلى للدفاع الى الاعلان ان “بيروت مدينة منكوبة”،

صوّر نصر الله المشهد، الا انه اخطأ في تحديد “المسرح”، فدفعت بيروت الثمن، ارواح ابنائها وارزاقها ومستقبلها.

بيروت اليوم منكوبة، رائحة الدم والدمار تفوح منها، في جريمة كبرى اقترفها نصر الله وحزبه وسلاحه.