الثلاثاء 1 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 23 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

خامنئي: "قصة "حزب الله" في لبنان مستمرة

منذ ساعة واحدة
المرشد الأعلى في إيران السيد علي خامنئي

المرشد الأعلى في إيران السيد علي خامنئي

A A A
طباعة المقال

اعتبر المرشد الأعلى الايراني علي خامنئي أنّ “قصة “حزب الله” في لبنان مستمرة وهو ثروته ويجب عدم الاستخفاف بقوته المهمة للبنان وغيره”.

من زاوية آخرى، قال إن المفاوضات مع الولايات المتحدة لن تخدم مصالح طهران وستصل إلى “طريق مسدود”.

وفي رسالة مسجلة، ذكر خامنئي أيضا أن إيران لن “تستسلم للضغوط” فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم، وكرر موقف طهران الرسمي القائم منذ فترة طويلة بأنها لا تحتاج إلى أسلحة نووية ولا تنوي إنتاجها.

فيما نقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن وزير الخارجية عباس عراقجي قوله إن بلاده ستواصل المشاورات بشأن العقوبات مع جميع الأطراف المعنية.

جاء ذلك في بيان بعد اجتماع عراقجي مع نظرائه من بريطانيا وفرنسا وألمانيا في نيويورك.

وتجري إيران والدول الأوروبية الثلاث محادثات في محاولة لمنع إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران.

وأمام وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي حتى نهاية يوم السبت للتوصل إلى اتفاق مع نظرائه البريطانيين والفرنسيين والألمان وغيرهم من الاتحاد الأوروبي، لتجنّب إعادة فرض العقوبات الأممية التي تم تعليقها بموجب الاتفاق الموقع عام 2015.

ويتبادل الإيرانيون والأوروبيون التهم بالتسبب في فشل الجهود الدبلوماسية الهادفة إلى التوصل لاتفاق جديد لتحديد أطر للبرنامج النووي الإيراني.

    المزيد من أخبار لبنان

    الشيخ بهاء رفيق الحريري
    بهاء الحريري معزياً بوفاة مفتي عام المملكة: نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته
    الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون
    الرئيس عون: خطّة سحب السلاح وُضعت لكنّ استمرار الاعتداءات الإسرائيلية يحول دون استكمال تنفيذها
    وزيرة الشؤون الإجتماعية حنين السيد
    حنين السيد: خطة العودة تؤتي ثمارها و341 ألف نازح غادروا لبنان

    الأكثر قراءة

    المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى سوريا توم باراك يتحدث بعد اجتماعه مع الرئيس جوزhف عون في القصر الرئاسي في بعبدا، لبنان، 26 أغسطس 2025. رويترز
    كلام بارّاك خطير.. هل من انفجار وشيك؟
    مجلس الوزراء، في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وبدعوة وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء
    تصاعد الضغط الدولي على لبنان.. رسالة حاسمة بشأن السلاح
    للقرنفل فوائد رهيبة
    ماذا يحدث لجسمك عند شرب ماء القرنفل يوميًا؟