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مخبأة بطريقة غريبة.. إحباط عملية تهريب كوكايين في مطار رفيق الحريري

منذ 47 دقيقة
آخر تحديث: 15 - أبريل - 2023 4:37 مساءً
مطار رفيق الحريري

مطار رفيق الحريري

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تمكن رجال الجمارك في دائرة المسافرين والسوق الحرة في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، من خلال عملية نوعية ومتابعة دقيقة، من إحباط محاولة لإدخال كمية من الكوكايين، كان أحد القادمين من البرازيل عبر تركيا قد إبتلعها.

وفي التفاصيل، وبعد متابعة لمانيفاست الركاب والدول القادمين منها، جرى استهداف أحد المسافرين من الجنسية البرازيلية للاشتباه بإبتلاعه كمية من كبسولات تحتوي على المخدرات.

وبعد مراجعة القضاء المختص جرى تسليمه إلى مكتب مكافحة المخدرات المركزي وتبين بعد التوسع بالتحقيق معه وجود عدد كبير من الكبسولات التي تحتوي على الكوكايين في معدته، كان قبل ابتلعها لتهريبها إلى لبنان.

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