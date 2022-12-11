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خبأ مواد مخدرة في مكان حسّاس بجسمه

منذ 13 دقيقة
إدمان المخدرات

إدمان المخدرات

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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

بتاريخ 28-12-2022، وأثناء زيارة: ع. ك. (مواليد عام 1999، لبناني) الى سجن رومية – مبنى المحكومين، للنزيل:

ع. م. (مواليد عام 1997، سوري)

أقدم على استخراج كميّة من المخدّرات عبارة عن 70 حبّة مخدّرة نوع “بيبومورفين” وحوالى 35 غ من مادّة حشيشة الكيف من مكان حسّاس في جسمه، وفي خلال خروجه من غرفة المواجهة وضعها في عبوة مياه فارغة

– تستخدم “كسلة”-، كانت مربوطة بخيط نايلون مدلاّة من شباك إحدى الغرف المطلّة على الباحة الخارجيّة للسجن.

على الفور، تمكّن عناصر السجن من توقيفه بالجرم المشهود.

باستماعه، اعترف بما نُسب إليه، وبأنّه أدخل الممنوعات إلى السجن بالتنسيق مع سجينٍ آخر يُدعى: ع. س. (مواليد عام 1999، لبناني)، كما تبيّن أنه زعم بأنّ لديه صلة قرابة مع (ع. م.) – كان الأخير قد زوّده باسمه- بغية الدخول الى السجن وإيصال كمية الممنوعات المضبوطة.

التحقيق مستمر بإشراف القضاء المختص.

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