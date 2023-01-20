خبر سار للبنانيين حول زيادة التغذية الكهربائية.. خلال يومين!

أكّد وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال، وليد فيّاض، أنّ “الكهرباء ستتوفر للبنانيين من 4 إلى 5 ساعات يومياً خلال اليومين المُقبلين”، وأضاف: “خلال الـ5 أشهر الآتية، سيكون هناك نحو 60 مليون دولار شهرياً للكهرباء تقريباً، الأمر الذي يوفر نحو 5 ساعات تغذية”.

وفي حديثٍ عبر قناة “الجديد”، اليوم الجمعة، لفت فياض إلى أنّ “زيادة ساعات التغذية تنتظر إفراغ بواخر الفيول الموجودة في البحر”، وأضاف: “القرارات التي صدرت مؤخراً عن مجلس الوزراء مرحّبٌ بها وهي تسمح لنا بإفراغ باخرتين من أصل 4. وعندما يُصدر مصرف لبنان خطاب الائتمان والقائم بينه وبين وزير المال يوسف خليل، عندها فإن التغذية ستزداد، ونحنُ نحتاج بذلك إلى مساعدة وزارة المالية”.

يشار إلى أن الوزير وليد فياض كان قد افتتح مؤتمر المياه الذي نظمه برنامج “اصلاح المياه” بتمويل من الاتحاد الاوروبي وبرعاية وزارة الطاقة والمياه ومؤسسات المياه الاقليمية الاربع، تحت عنوان “نحو اصلاحات هيكلية للمياه” صباح اليوم في فندق هيلتون – سن الفيل، بمشاركة خبراء عرب وأجانب وشخصيات أكاديمية وبحثية.