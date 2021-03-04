خبر سار للبنانيين من مؤسسة كهرباء لبنان ... تحسن تدريجي بالتغذية

أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان إلحاقا ببيانها تاريخ 01/03/2021، أن “الناقلة البحرية المحملة بمادة الغاز أويل، قد أنهت تفريغ الكمية المخصصة لمعمل دير عمار، وتتجه لمغادرة المياه الإقليمية اللبنانية، ومن المرتقب أن تباشر غدا، بعد تحسن الأحوال الجوية والبحرية، الناقلة البحرية المحملة بمادة الفيول أويل (Grade A) بتفريغ ما تبقى من حمولتها المخصصة لمعمل الجية الحراري، على أن تتبعها الناقلة البحرية المحملة بمادة الفيول أويل (Grade B).

كما أعلنت أن “التحسن التدريجي للتغذية بالتيار الكهربائي سيستمر في كل المناطق اللبنانية، بما فيها منطقة بيروت الإدارية، بعد الانتهاء من تفريغ ما تبقى من حمولة الناقلة البحرية المحملة بمادة الفيول أويل (Grade A) المخصصة لمعمل الجية الحراري، وحمولة الناقلة البحرية المحملة بمادة الفيول أويل (Grade B) المخصصة لكل من الباخرتين المنتجتين للطاقة ومعملي المحركات العكسية في الذوق والجية”.

وأشارت إلى أن “مؤسسة كهرباء لبنان مستمرة في اتخاذها للإجراءات الاحترازية اللازمة، للحفاظ على أكبر قدر ممكن من الاستقرار في التغذية بالتيار الكهربائي لأطول فترة ممكنة ضمن الظروف الصعبة الراهنة التي تمر بها البلاد، سيما وأنها لا تزال تصرف لغاية تاريخه، من الرصيد المتبقي من مساهمة الدولة في القانون رقم 6 تاريخ 05/03/2020”.