الثلاثاء 21 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 5 ديسمبر 2023 |
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خبر سار للمرضى من وزير الصحة

منذ 49 دقيقة
مستشفى- تعبيرية

مستشفى- تعبيرية

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تسلم وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض من السفير البرازيلي في لبنان تارسيزيو كوستا هبة من أدوية الأمراض المزمنة والمستعصية مقدمة من الدولة البرازيلية والجمعية الطبية اللبنانية البرازيلية وذلك في مستودع الأدوية المركزي في الكرنتينا، في حضور رئيسة المستودع مهى نعوس.

ولفت الأبيض إلى “أن الهبة البرازيلية ليست الأولى من نوعها بل سبقتها مبادرات وستليها أخرى في المستقبل القريب، منوها بأنها تأتي في توقيت مهم في ظل الأزمة المالية الراهنة لمساعدة المرضى، سيما الذين يعانون من التصلب اللويحي أو خضعوا لعمليات زرع كلى”.

وتوجه وزير الصحة العامة بالشكر لدولة البرازيل حكومة ومجلسا نيابيا وشعبا وللجمعية الطبية اللبنانية البرازيلية، منوها بالجالية اللبنانية الكبيرة الموجودة في البرازيل “والتي لا تألو جهدا للبحث عن سبل دعم القطاع الصحي في لبنان”.

وأثنى الوزير الأبيض بشكل خاص على “الجهود الكريمة التي بذلتها في هذا السياق سفيرة لبنان في البرازيل كارلا جزار”. وختم وزير الصحة العامة، مؤكدا “أن الوزارة مستمرة في بذل كل جهودها لتأمين احتياجات اللبنانيين من الأدوية”.

وكشف عن التحضير لتغيير “تعرفات الإستشفاء في بداية العام الجديد ما سيجعله أقل كلفة على المرضى”.

بدوره اعتبر كوستا أن هبة الأدوية “تعكس التزام البرازيل بالصداقة المتينة والقديمة مع لبنان”، مؤكدا “العمل على تقديم المزيد من الهبات في المستقبل القريب”.

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