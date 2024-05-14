خبر سار للمستفيدين من برنامج أمان

أعلن المكتب الإعلامي لوزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور هيكتور الحجّار في بيان عن برنامج “أمان”، أنه “بعد الانتهاء من الآلية الإدارية المطلوبة للتمكّن من تحويل الأموال للمستفيدين من برنامج “أمان” وتوقيع دولة الرئيس نجيب ميقاتي اليوم على الملفّ المتعلّق بالبرنامج، سيتمّ تحويل الرسائل لجميع المستفيدين القدامى والجدد من البرنامج الذين توقّف الدفع لهم ابتداءً من يوم الإثنين 20 أيار وتستمر عمليّة التحويل لغاية يوم الأربعاء 22 أيار”.

وذكر البيان أن “عدد الأسر المستفيدة من البرنامج هو 93,585 أسرة لبنانية ومجموع الأموال التي سيتمّ تحويلها يبلغ 10,300,000$”.