خبر سار من الضمان الاجتماعي لمرضى الكلى

أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان، انه “في اطار استكمال التدابير والخطوات التي يقوم بها المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي لتخفيف وطأة الازمة الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد وخاصة القطاع الاستشفائي والصحي والتي طالت بشكل خاص مرضى غسيل الكلى، وحرصا منه على حصول هؤلاء على علاجهم دون تكبدهم اي فروقات استشفائية، كون هذا العمل الطبي مغطى مائة في المائة من قبل الضمان، أصدر الدكتور كركي بتاريخ 6/10/2022 المذكرة رقم 52 التي تقضي بتسديد فواتير المستشفيات الخاصة بغسل الكلى شهريا خارج نظام السلف الشهرية للمستشفيات، وذلك بناء على جداول تقدم في مكاتب التبعية. وتناولت المذكرة دقائق تطبيق آلية معالجة فواتير استشفاء مرضى غسل الكلى لا سيما تقديم الجداول الخاصة بهذه المعاملات وتصفيتها ومراقبتها وفقا للاصول ودفعها في مهلة اقصاها شهر من تاريخ استلام الجداول من قبل إدارة الصندوق.

وبهذه المناسبة، يطالب المدير العام الدولة بتسديد الديون المتوجبة عليها للصندوق والتي تجاوزت الخمسة آلاف مليار ل.ل. مع نهاية العام 2021، وذلك تمكينا له من زيادة تعرفاته الاستشفائية والطبية والدوائية وتحسين تأدية خدماته واستعادة دوره الريادي في تأمين الغطاء الصحي لجميع المضمونين”.