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خبر سار من الضمان.. 131 ملياراً للمستشفيات بدل علاج غسيل الكلى

منذ 25 دقيقة
مبنى صندوق الضمان

مبنى صندوق الضمان

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صدر عن مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، البيان الآتي: “انسجاماً مع إعلانه أمام مجلس نقابة المستشفيات الخاصّة في اجتماعهم الأخير وقوفه إلى جانب القطاع الاستشفائي وهو موقف لطالما التزم به حتّى في أصعب الظروف المالية والاقتصادية والإجتماعيّة التي تمرّ بها البلاد، وتأكيده على ضرورة دفع مستحقّات المستشفيات بشكل شهريّ، أعطى المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي د. محمد كركي توجيهاته بتاريخ 3/6/2024 الى الدوائر المالية المختصّة لتحويل مبلغ 131 مليار ل.ل. للمستشفيات كمستحقات عن بدل علاج مرضى غسيل الكلى، ليصبح إجمالي المبلغ المدفوع منذ مطلع العام 521 مليار ل.ل.

كما طلب د. كركي إلى رؤساء المكاتب الإقليمية والمحلية العمل بالسرعة القصوى على إنجاز معاملات الضمان الصحي العائدة للمضمونين.
هذا الإجراء الدّوري هو ترجمة للدعوة التي لطالما أطلقها المدير العام بضرورة مضافرة جهود الجهات المعنيّة من أجل تأمين تغطية صحّيّة لائقة للمضمونين وبخاصّة مرضى غسيل الكلى، واستمرارية استفادتهم بنسبة 100% من قبل الضمان.

وفي هذه المناسبة، يجدّد المدير العام دعوته إلى بعض المستشفيات، التي لم تلتزم بعد، لاعتماد الأعمال الجراحيّة المقطوعة، خاصّة وأنّ النسخة الجديدة المعدّلة التي سوف تصدر خلال الأسابيع القليلة القادمة، ستعيد النظر بقيمة الأعمال الجراحية المقطوعة بحيث تصبح مساهمة الصندوق بين ال 80-90 % من الكلفة الحقيقيّة لحوالي 260 عمل جراحي مقطوع”.

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