خبر سار من وزير العمل لموظفي القطاع الخاص في رمضان!

عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اجتماعًا ضم وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم ورئيس الاتحاد العمالي العام بشاره الأسمر ورئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، وتم خلال اللقاء البحث في موضوع الزيادة للقطاع الخاص.

وأعلن الوزير بيرم بعد اللقاء، أنّه “تم الاتفاق على متابعة النقاش المفتوح الذي يتم من فترة، وكنا قد أعلنا بأنه ستكون هناك خلال شهر رمضان زيادة للقطاع الخاص، وتم التوافق على المبادئ والنقاط الرئيسية التي سنعلنها ونناقشها في لجنة المؤشر يوم الثلاثاء المقبل، لتشكل بشارة جديدة للقطاع الخاص بزيادة جيدة للرواتب وللمنح المدرسية”.

وأشار إلى أنّ “سلة الزيادات ستكون جيدة وهذا امر مهم جدا، كما أنّ الاجتماعات مفتوحة وتتم حوارات ثنائية بين الاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية ويتم وضعي في اجوائها، كما أننا نقوم بلقاءات أيضا في هذا الشأن، وعندما تختمر الأمور سنحيلها الى لجنة المؤشر للمحافظة على الأداء المؤسساتي، وسنرفعها فورا الى مجلس شورى الدولة والحكومة لتقرها بمرسوم. وهي ستكون مناسبة في شهر رمضان والأعياد لدى كل الطوائف، مما يعطي رسالة إلى القطاع الخاص والعمال بأننا إلى جانبهم ونراعي أصحاب المصالح والمؤسسات”.

وقال: “نحن نعمل وفق المعايير ذاتها التي اعلناها قبل سنتين مع رئيس الاتحاد العمالي، نظرية خذ وطالب”.