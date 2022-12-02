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خبر قديم.. والخارجية تنفي مجدداً

منذ 3 دقائق
وزارة الخارجية اللبنانية

وزارة الخارجية اللبنانية

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صدر عن وزارة الخارجية والمغتربين البيان الآتي:

“تم اليوم التداول مجددا بخبر قديم عن “فضيحة من العيار الثقيل” تتعلق بوزارة الخارجية والمغتربين حول إستيفاء رسوم في القنصلية اللبنانية العامة في اسطنبول.

تعيد الوزارة التذكير بأنه سبق لها أن أصدرت بيانا رسميا بتاريخ 26 تشرين الثاني 2021، نفت فيه صحة الخبر وشرحت فيه إعتذار المحامي في حينه ناشر الخبر وجرأته بالتراجع عن الخطأ، بعد أن تم التواصل معه وتزويده بالمعلومات الصحيحة.

وتدعو الوزارة مجددا كافة اللبنانيين للتحقق من صحة معلوماتهم من الجهات المختصة في الوزارة قبل نشرها توخيا للدقة ومنعا للخطأ”.

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