الجمعة 26 رجب 1444 ﻫ - 17 فبراير 2023 |
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خبر مفجع.. العثور على جثة "محمد المحمد" في هاتاي التركية

منذ 18 دقيقة
محمد المحمد

محمد المحمد

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تمكّن الفريق اللبناني من الوصول إلى محمد المحمد، الذي فارق الحياة داخل غرفته بعد حفر عدة أنفاق تحت المبنى في هاتاي التركيّة، واختراقها رغم التحذيرات المتكرّرة من قبل أجهزة الإنقاذ، إلا أن إصرار العناصر وشجاعتهم دفعتهم للمتابعة والوصول إليه.

وكانت غرفة محمد المحمد تحمل الرقم 101 وتقع في الطابق الأول من مبنى الفندق، حيث عُثر أيضًا على جثّة الياس الحداد، فيما أُنقذ اللبناني باسل حبقوق.

وقبل وقوع الزلزال بثلاث ساعات، هاتف محمد خطيبته دعاء في لبنان، وقال لها: “ها أنا أقفل الحقيبة وأستعد للعودة إلى لبنان”، وفق ما قالته دعاء.

وكان محمد المحمد قد أرسل لدعاء من هاتفه رسالة أخيرة تحمل صورة لخاتمي الخطوبة وكان قد اشتراهما من أنطاكيا.

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