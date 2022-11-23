خبير اقتصادي: استرجاع أموال المودعين لن يتم إلا بهذه الخطوة

شدد الخبير الاقتصادي لويس حبيقة على ضرورة توحيد سعر صرف الدولار، معتبرًا أن تحديد سعر 15 ألف لسعر صرف المصارف خطوة إيجابية لكنه استغرب بدء العمل به في شباط المقبل.

ورأى في حديث إلى “صوت كل لبنان”، أن “حاكم مصرف لبنان يبدو غير راضٍ عن قانون الكابيتال كونترول كونه ربط إقراره بإلغاء كل التعاميم المصرفية ذات الصلة بينما ما من رابط فعلي بين القانون والتعاميم الصادرة”.

وردًا على سؤال عن أموال المودعين، أكد حبيقة أن “استرجاع هذه الأموال تتطلّب دخول أموال فريش دولار الى البلد وذلك لن يتحقق إلا بعد توقيع الاتفاقية مع صندوق النقد الدولي عن طريق أموال الخارج التي ستتبع هذا الاتفاق”.

وأوضح حبيقة ان “الكابيتال كونترول هو أحد شروط صندوق النقد وبإمكان لبنان أن يقرّه على سنة، لترك المجال أمام إمكانية إلغائه أو تعديله لاحقا، لكن المهم الآن إقراره تماشيا مع صندوق النقد للحصول على الأموال اللازمة”.

وعن احتمال إفلاس بعض المصارف، أعاد حبيقة الموضوع الى سوء الإدارة ما يستدعي اعتماد قانون الإبطاح المصرفي والدمج بطريقة ما لتقوية هذا القطاع.