خبير اقتصادي: النمو الاقتصادي سيتخطى 5 بالمائة إذا لم تتوسع الحرب في لبنان

بالرغم من كل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان و آخرها و أهمها الحرب الدائرة في الجنوب مع ازدياد التهديدات بتوسعها و تصاعد وتيرة التصاريح السلبية التي تزيد من توتر الأوضاع و ربما تدخل ضمن الحرب النفسية انطلق الموسم السياحي و بزخم بدأ مع عيد الأضحى ويتواصل مع إقامة العديد من الحفلات التي تساهم في جذب المغتربين و بعض السياح العرب.

فهل بدأت تظهر مفاعيل قدوم المغتربين و الحركة السياحية على الأسواق التجارية، و هل ستتصاعد هذه الحركة في الأشهر المقبلة؟

في هذا الإطار كشف رئيس تجمع الشركات اللبنانية القيادي الاقتصادي الدكتور باسم البواب في حديث لصوت بيروت انترناشونال أن الحركة السياحية بدأت تنعكس على الأسواق التجارية لافتاً إلى أنه يصل كل يوم على مطار رفيق الحريري الدولي بحدود 15 ألف وافد متوقعاً أن يصل العدد في شهر تموز الحالي إلى ما بين 20 ألف و 25 ألف وافد يومياً أي بمعدل 700 ألف مغترب شهرياً و حوالي مليوني مغترب في فصل الصيف ككل

وإذ أكد البواب أن هؤلاء الوافدين بدأوا يساهموا في تحريك الوضع الاقتصادي سيما في القطاع التجاري و السياحي و بعض الاستثمارات في بعض المحال الصغيرة او شراء شقة او شراء عقار أشار إلى أن الحركة ما زالت خجولة و ان هناك تخوف لدى الناس من حدوث حرب او إقفال للمطار سيما بعد التصريحات الأخيرة و الإشاعات التي طالت المطار التي كان لها تداعيات نفسية و إن لم يحصل إلغاء للحجوزات.

وتوقع البواب انه في حال بقي الوضع مستقراً و لم تقع او تتوسع الحرب أن يتخطى النمو الاقتصادي الخمسة بالمئة مشيراً ان هناك تضخم كبير أسبابه خارجية نتيجة ارتفاع أسعار الشحن التي وصلت إلى حدود 10 آلاف دولار (للكونتينر) ان كان من الصين أو ماليزيا أو اندونيسيا او كوريا أو اليابان