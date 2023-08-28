خبير اقتصادي لصوت بيروت: الدولار سيعود إلى الارتفاع قريباً في هذه الحالة!

مع اقتراب انتهاء الموسم السياحي ومغادرة السياح و المغتربين لبنان الذين ساهموا في استقرار سعر صرف الدولار من خلال إدخالهم العملة الصعبة الى البلد تكثر المخاوف من تفلت سعر الصرف سيما وأن مغادرة هؤلاء تأتي في ظل استمرار الفراغ الرئاسي وشلل للمؤسسات و غياب للإصلاحات مع إصرار حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري على عدم إقراض الحكومة.

في هذا الإطار رأى الخبير الاقتصادي محمد الشامي في حديث لصوت بيروت انترناشونال بانه طالما سيبقى سعر صرف الدولار مرتبطاً بأمور مرحلية طالما سنبقى في خضم الأزمة مشيراً انه بمجرد ان نسأل بعد انتهاء الموسم السياحي و موسم الأعياد كيف سيكون مصير سعر الصرف أي اننا نعتمد على هذه المواسم بانتظار استقرار الوضع السياسي.

ووفق الشامي فإن الركود الذي نعيشه منذ فترة هو انغماس أكبر في الأزمة.

ورأى ان الاستقرار الذي نشهده في سعر الصرف ليس مؤشراً إيجابياً بل مؤشر سلبي جداً لأنه لم يترافق مع إصلاحات و لا مع تفاهم سياسي ولا خطط و لا انتخاب رئيس للجمهورية ولا إقرار قوانين.

ويقول الشامي المجهول في انتظارنا وكل الاحتمالات مفتوحة لأنه لا يوجد أي تنظيم او أي إدارة للأزمة وهذا ما يفتح الباب على جميع الاحتمالات وما دامت الأزمة وأسبابها مستمرة فنحن أمام نفس السيناريو أي بعد انتهاء الموسم السياحي نذهب الى انفجار الأوضاع و اذا لم يتم انتخاب رئيس للجمهورية وإقرار الخطط الإصلاحية ولم يكن هناك نية واضحة للإنقاذ سيعاود سعر صرف الدولار الى الارتفاع.