خبير اقتصادي يحذر.. دولار السوق السوداء سيتخطى هذا الرقم خلال أيام!!

واصل سعر صرف الدولار في السوق السوداء ارتفاعه، حيث سجّل حتى الساعة ما بين 25525 و 25575 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن تراوح صباح اليوم ما بين 25,050 و 25,100 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

الارتفاع المتسارع في سعر الصرف، تزامن مع التعميم الجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، حيث حدَّد سعرَ صرفٍ جديداً لسحب المبالغ المودعة من المصارف بالدولار، وهو 8000 ليرة لبنانية للدولار، بدل السعر السابق الذي كان 3900 ليرة لبنانية للدولار.

كما حدَّد المركزي أيضاً سقفاً للسحب من أي حساب هو 3000 دولار شهرياً، على أن تُصرف بالليرة اللبنانية لأصحاب الحسابات الذين لا يستطيعون السحب من مدخراتهم بحرية منذ انهيار القطاع المالي في العام 2019.

من جهته حذر الخبير الاقتصادي عبد الله خزعل من خطورة الانهيار الذي تعاني منه الليرة اللبنانية، وقال في منشور له على صفحته على الفيسبوك:

وتدهورت الأوضاع الاقتصادية في لبنان، بشكل كبير جداً في الآونة الأخيرة، حيث وصل انهيار الليرة إلى مستويات قياسية، وزادت ‏مستويات الفقر بصورة غير مسبوقة وبلغت أكثر من 80% من عدد السكان.‏

وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 93% من قيمتها منذ صيف 2019 عندما بدأت الانفصال عن سعر الصرف البالغ 1500 ليرة للدولار ‏الذي كانت مربوطة عنده منذ العام 1997.‏