خبير اقتصادي يحذر من ارتفاع سعر صرف الدولار مجدداً في هذه الحالة!

لفت الباحث الاقتصادي، محمود جباعي، إلى أن “المعلومات تشير بأن مصرف لبنان قام بتأمين الاستقرار النقدي حتى نهاية شهر أيلول وعلى الحكومة اللبنانية القيام بالإصلاحات أو سنشهد مجدداً على ارتفاع بسعر صرف الدولار”.

وفي حديث لـ”الجديد”، أضاف جباعي، “غير صحيح أن الحركة الاقتصادية في الأسواق متوقفة والعديد من أصحاب المصالح الحرة تعترف بهذا الأمر”.

وأكّد أن “نتائج زيارة وسيم منصوري إلى السعودية ستظهر في الأيام المقبلة والحاكم بالإنابة سيقوم بمناقشة الوضع اللبناني هناك، والحاكم بالإنابة وسيم منصوري قام بالمحافظة على استقرار سعر الصرف عبر خارطة الطريق التي وضعها ولكن في حال لم تقوم الحكومة اللبنانية بالإصلاحات قد نشهد على ارتفاع بسعر صرف الدولار ولكن ليس بطريقة كارثية”.

وختم: “لا أنصح بالعملات الرقمية فهي “وهم” وارتفاعها وانخفاضها “وهم” أيضاً”.