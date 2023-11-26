الأحد 12 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 26 نوفمبر 2023 |
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خبير اقتصادي يُحذّر من "الكارثة الكبرى".. وينتقد خطة الطوارئ الحكومية

منذ ساعة واحدة
لبنان - تعبيرية

لبنان - تعبيرية

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دعا الخبير الاقتصادي نيكولا شيخاني إلى “وضع خطة طوارئ اقتصادية صارمة لحلّ أزمة المودعين لتسهيل أمورهم، وتأمين المشتقات النفطية وإجراء الإصلاحات المطلوبة، وإعادة تأهيل القطاع المصرفي.. تفاديًا للكارثة الكبرى إذا دخل لبنان في الحرب”.

شيخاني انتقد في حديث عبر “صوت لبنان”، خطة الطوارئ التي وضعتها الحكومة والتي يحتاج تمويلها إلى 400 مليون دولار.

كما انتقد المغالطات في موازنة 2024 التي تضرب القطاع الخاص من جراء الضرائب، لافتًا إلى انهيار الاقتصاد الإسرائيلي الذي يتكبّد في الحرب خسارة تبلغ مليار دولار أسبوعيًا.

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