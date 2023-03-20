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خبير نروجي في جلسة لجنة المال.. وكنعان يُثني على الصندوق السيادي للنفط

منذ 12 دقيقة
جلسة لجنة المال والموازنة

جلسة لجنة المال والموازنة

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عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان للاطلاع من الخبير النروجي في العائدات البترولية وإنشاء الصناديق السيادية فيدار اوفيسين عن تجارب عدد من الدول في ما يتعلق بانشاء الصندوق السيادي.

كنعان قال إنّ الجلسة مهمّة “اطلعنا من خلالها من الخبير النروجي فيدار اوفيسين المتخصص بإنشاء الصناديق السيادية، على النماذج المختلفة لهذه الصناديق عالميًا وكيفية إدارتها وتغذيتها كما آلياتها الاستثمارية في الأسواق العالمية ونسب الإدخار والتنمية. وبالرغم من أن الصندوق تملكه الدولة، ولكن ادارته مستقلة تماماً وتنحصر فيه وحده العائدات النفطية وتبقى للحكومة والمجلس النيابي صلاحية وضع السياسات العامة”.

وتابع: “استغرق العرض ساعتين من الوقت وقد أجاب الخبير على أسئلة النواب، وبرأيي نحن بحاجة لجلستين لانهاء البحث ورفع التقرير النهائي إلى لجنة المال ومنها الى الهيئة العامة”.

وأكّد كنعان أنّ “موضوع الصندوق السيادي للنفط والغاز هو خبر جيّد وبمثابة إضاءة شمعة في نفق مظلم بخاصة أن تمكّنا من فصله مرحلياً عن مشاكلنا الراهنة الاقتصادية ومشاكل المالية العامة وادارتها السيئة ويمكننا تخصيص نسبة قد لا تتجاوز ٣ او ٤ في المئة من العائدات الاستثمارية لا الاصول للموازنة العامة ومقتضياتها”.

وذكر أنّ “هذا الأمر يفيدنا في مفاوضاتنا مع صندوق النقد من حيث تقييم وضع لبنان المالي والاقتصادي و من خلال توظيف هذا العمل في مسار جدي لاستعادة الثقة بلبنان على ان يترافق مع الاصلاح الفعلي المطلوب والشفافية والمحاسبة والحوكمة السليمة”.

وختم كنعان قائلاً “أتمنى أن نكون قد أنهينا هذا النقاش خلال أسبوعين لننتقل إلى إقرار هذا القانون التاريخي للبنان والذي من المفترض ان ينقلنا من مرحلة إلى أخرى على أن نلتزم بالعمل المؤسساتي والحوكمة السليمة المطلوبة لتحقيق حضور فاعل ووازن في الأسواق العالمية”.

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