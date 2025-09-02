الثلاثاء 10 ربيع الأول 1447 ﻫ - 2 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ختم التحقيق في ملف بنك الاعتماد المصرفي وإحالة المدعى عليهم الى محكمة الجنايات

منذ دقيقتان
القضاء

القضاء - تعبيرية

A A A
طباعة المقال

أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” بأن قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت القاضي بلال حلاوي ختم التحقيقات في ملف سرقة أموال من بنك الاعتماد المصرفي وتزوير مستندات واستعمال المزور وتبييض أموال وأحال المدعى عليهم وعددهم ثلاثة على محكمة الجنايات في بيروت.

وادعى حلاوي في القرار الظني، الذي أصدره على طارق خليفة ونايلة زيدان ورالف صياد بالجناية المنصوص عنها في المادة 639 من قانون العقوبات، وكذلك بالجنح المنصوص عنها في المادتين 471 و 471/454 من القانون ذاته والمادة 3 من القانون 2015/44 (مكافحة تبييض الأموال)، واتباع الجنح بالجنايات للتلازم، معيداً أوراق الملف إلى النيابة العامة الاستئنافية في بيروت لإيداعها المرجع القضائي المختص.

    المزيد من أخبار لبنان

    وزير المال ياسين جابر
    وزير المالية يعلن آلية جديدة لمعالجة التهرب من الـTVA ودعم الخزينة
    رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام مع وزير المال ياسين جابر ووزير الاقتصاد عامر البساط
    سلام تابع مع وزيري المال والاقتصاد وحاكم المركزي مشروع قانون معالجة الفجوة المالية
    النائب جورج عقيص
    جلسة نيابية برئاسة عقيص لدرس اقتراحات القوانين المتعلقة بالقضاء الاداري

    الأكثر قراءة

    هواية الـParagliding
    صور.. سقوط شخصين كانا يمارسان الطيران الشراعي
    جنود من قوات اليونيفيل قرب قرية مارون الراس
    ما القراءة الدبلوماسية للقرار 2790 الذي جدد لقوات "اليونيفيل"؟
    سفينة شحن تعرضت لهجوم في البحر الأحمر-أرشيفية
    منظمتان بريطانيتان: تلقينا بلاغين عن واقعة جنوب غربي ينبع بالسعودية