ختم التحقيق في ملف بنك الاعتماد المصرفي وإحالة المدعى عليهم الى محكمة الجنايات

أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” بأن قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت القاضي بلال حلاوي ختم التحقيقات في ملف سرقة أموال من بنك الاعتماد المصرفي وتزوير مستندات واستعمال المزور وتبييض أموال وأحال المدعى عليهم وعددهم ثلاثة على محكمة الجنايات في بيروت.

وادعى حلاوي في القرار الظني، الذي أصدره على طارق خليفة ونايلة زيدان ورالف صياد بالجناية المنصوص عنها في المادة 639 من قانون العقوبات، وكذلك بالجنح المنصوص عنها في المادتين 471 و 471/454 من القانون ذاته والمادة 3 من القانون 2015/44 (مكافحة تبييض الأموال)، واتباع الجنح بالجنايات للتلازم، معيداً أوراق الملف إلى النيابة العامة الاستئنافية في بيروت لإيداعها المرجع القضائي المختص.