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ختم مركز طبيّ بالشمع الأحمر في طرابلس

منذ 47 دقيقة
آخر تحديث: 14 - أغسطس - 2023 6:29 مساءً
أمن الدولة

أمن الدولة

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قامت دوريّة من مديريّة الشمال الإقليميّة في أمن الدّولة – مكتب المنية، وبتوجيهات من المدير الإقليميّ، بدهم مركز طبيّ في منطقة المنية ، يقوم بمعاينة المرضى، وتبيّن أنّه غير مرخّص، فتمّ توقيف مديره وهو من الجنسيّة اللبنانيّة يدعى (ع.ع)، وتمّ أيضاً توقيف قابلة قانونيّة من التابعيّة السوريّة وتدعى (ن.م)، لقيامها بممارسة مهنتها في المركز الطبيّ المذكور، من دون حيازتها إذن مزاولة مهنة.

وتم ختم المركز بالشمع الأحمر، وقد أحيل الموقوفان على القضاء المختصّ.

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