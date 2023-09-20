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خدمات "أوجيرو" باتت "مهدّدة".. ماذا كشف كريدية؟

منذ 15 دقيقة
أحد مراكز أوجيرو

أحد مراكز أوجيرو

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أعلن مدير عام هيئة أوجيرو عماد كريدية أنّه “إذا استمر الوضع كما هو عليه فإمكانية الاستمرار في تقديم الخدمة باتت مهددة”.

كريدية أضاف عبر “صوت لبنان”: “الطريقة الأنسب لمحاربة الإنترنت غير الشرعي هي إعطاء الإمكانيات لأوجيرو لتتمكن من تطوير خدمتها”.

فيما شدد على أنّ “رفع الأسعار يجب أن يرافقه تحسين الخدمة بما يناسب المواطن”.

وكانت هيئة “أوجيرو”، أعلنت في وقت سابق على حسابها عبر تطبيق “إكس”، أنّه تمّ تعديل الأسعار بناءً على قرار مجلس الوزراء، وأنّ التعرفة الجديدة دخلت حيّز التنفيذ ابتداءً من 1/9/2023.

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