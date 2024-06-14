خدمات الطوارئ الإسرائيلية: إطلاق عشرات الصواريخ من جنوب لبنان

قالت خدمات الطوارئ الإسرائيلية إنها تتعامل مع سلسلة من الحرائق شبت في شمال إسرائيل اليوم الجمعة بعد إطلاق عشرات الصواريخ من جنوب لبنان على المنطقة المحيطة ببلدة كريات شمونة الحدودية.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن صفارات الإنذار دوت في شمال إسرائيل. وقالت خدمات الطوارئ إن فرقا تجوب المنطقة أبلغت عن وجود خسائر مادية وليست بشرية.

هذا وشن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارة عنيفة على منطقة مأهولة واقعة ين بلديتي دير قانون النهر وجناتا شرقي مدينة صور، ما أدى إلى اشتعال المكان وسقوط إصابات.

وأشارت المعلومات الى سقوط شهداء و 30 إصابة بين المدنيين جراء الغارة التي استهدفت مبنى من 3 طبقات.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن سلاح الجو هاجم مبنى في بلدة جناتا شمالي صور ردا على هجمات حزب الله على مناطق الشمال.

وقالت قناة كان الإسرائيلية إنه تم اغتيال شخصية قيادية بارزة في حزب الله بالهجوم. حيث تم استهداف مبنى من 3 طوابق وتدميره تدميرا كاملا.