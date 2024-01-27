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خدمات جديدة.. بيان هام من هيئة إدارة السير

منذ ساعة واحدة
هيئة إدارة السير والآليات والمركبات

هيئة إدارة السير والآليات والمركبات

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أعلنت هيئة إدارة السير والآليات والمركبات – مصلحة تسجيل السيارات والاليات – في بيان، “استقبال المواطنين خلال الأسبوعين القادمين لإنجاز الخدمات الجديدة التّالية في المركز الرئيسي في الدكوانة: فكّ حجز وفكّ رهن السّيارات السّياحيّة العموميّة، إصدار رخصة سير بدل عن ضائع للسيارات ٠العمومية واستمارة للضمان الاجتماعي، إضافة إلى الخدمات التي تمّ الإعلان عنها سابقاً، وذلك وفق الآلية التالية:

أ- في المركز الرئيسي في الدكوانة:

– يومي الثلاثاء الواقعين في 30 كانون الثاني و6 شباط 2024

– يومي الأربعاء الواقعين في 31 كانون الثاني و7 شباط 2024

من خلال حجز موعد مسبق على موقع الهيئة الالكتروني، علماً انّه *سيصار الى فتح منصة المواعيد يوم السبت 27/1/2024 السّاعة الخامسة بعد الظهر لهذه الغاية.

-يوم الخميس 1 شباط للمواطنين أصحاب السيارات – الدراجات الجديدة / رخص السّوق التي تنتهي رقم (هيكلها / تسلسلها): بـ 3/ 4/ 5 ويوم الخميس 8 شباط للتي تنتهي بـ 6/ 7 / 8/9

وذلك دون حجز موعد على ان يحضر أصحاب العلاقة بالذات شخصياً دون حضور وكلاء عنهم.

ب- اما في باقي الأقسام (زحلة، صيدا، النبطية وطرابلس) يستكمل العمل وفق الالية التّالية:

– أيام الثلاثاء للسيارات / لرخص السوق التي ينتهي رقم (هيكلها / تسلسها) : بــ 0، 1، 2، 3

– أيام الأربعاء للسيارات / لرخص السوق التي ينتهي رقم (هيكلها / تسلسها) : بــ 4 ، 5، 6

– أيام الخميس للسيارات / لرخص السوق التي ينتهي رقم (هيكلها / تسلسها) : بــ 7، 8، 9

كما يهمّ المصلحة تذكير المواطنين بإمكانيّة الاطلاع على الخدمات التي تقدمها حالياً على موقع الهيئة https://tmo.gov.lb/web/panel/announcements

وعلى المستندات المطلوب احضارها وفق نوع الخدمة المزمع إنجازها على صفحة https://tmo.gov.lb/web/panel/info

علماً انّ المصلحة سوف تعلن عن توفير خدمات جديدة خلال الأسابيع المقبلة”.

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