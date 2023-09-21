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خدمة "مهمّة" ستُنقذ المواطن من "السوق السوداء" للطوابع!

منذ ساعة واحدة
طوابع مالية

طوابع مالية

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أعلن المدير العام للشؤون العقارية جورج المعراوي في بيان، أنّ “المديرية ستباشر تطبيق خدمة سداد الطابع المالي في صندوق الدوائر العقارية في بيروت اعتبارًا من الإثنين في ٢٥ الجاري، بعدما تم تزويدها بآلات وسم الطابع، على أن تشمل هذه الخدمة صناديق سائر الدوائر تباعًا في أوقات لاحقة”.

ولفت المعراوي إلى أنّ “هذه الخدمة ستعفي المواطن من ابتزاز الحصول على الطوابع من قبل المحتكرين والسوق السوداء، ريثما تكون مديرية الخزينة استكملت كامل إجراءاتها التي وضعتها على سكة التنفيذ لقطع دابر ظاهرة السوق السوداء نهائيًا”.

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