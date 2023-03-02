خذوا حذركم.. هذا ما يحمله طقس شهر آذار!

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غداً، غائمًا جزئيًا الى غائم أحيانًا بسحب متوسطة ومرتفعة، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة والتي تقارب معدلاتها الموسمية. تشتد الرياح فتقارب سرعتها 85 كلم/س، كما ترتفع نسبة الرطوبة اعتبارًا من بعد الظهر، يتكوّن الضباب بشكل كثيف على المرتفعات المتوسطة حيث تسوء الرؤية وتكون الأجواء سديميّة خلال الليل.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: طقس مستقر ودافئ يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة تفوق معدلاتها الموسمية بـ 6 درجات وظهور طبقات خفيفة من الغبار في الأجواء حتى يوم الجمعة، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس وتشتد سرعة الرياح بسبب التغير السريع بقيم الضغط الجوي.

معدل درجات الحرارة لشهر آذار من 13 الى 21,7 درجات.

– الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيًا بسحب مرتفعة من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة التي تفوق معدلاتها الموسمية، كما تبقى نسبة الرطوبة منخفضة وتنشط الرياح أحيانًا وتكون محمّلة بطبقات خفيفة من الغبار.

الجمعة: غائم جزئيًا الى غائم أحيانًا بسحب متوسطة ومرتفعة، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة والتي تقارب معدلاتها الموسمية. تشتد الرياح فتقارب سرعتها 85كلم/س، كما ترتفع نسبة الرطوبة اعتبارًا من بعد الظهر، يتكوّن الضباب بشكل كثيف على المرتفعات المتوسطة حيث تسوء الرؤية وتكون الأجواء سديمية خلال الليل.

السبت: غائم جزئيًا من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، بينما ترتفع على الجبال وفي الداخل ويتشكل الضباب على المرتفعات.

الأحد: غائم جزئيًا مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، وانخفاض نسبة الرطوبة، تنشط الرياح خلال النهار فتقارب الـ 50كم/س.

-الحرارة على الساحل من 13 الى 23 درجة، فوق الجبال من 11 الى 18 درجة، في الداخل من 11 الى 19 درجة.

-الرياح السطحية: شمالية غربية نهارًا جنوبية شرقية ليلاً، سرعتها بين10 و30 كم/س.

-الانقشاع: متوسط.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 35 و55 في المئة.

-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج.

حرارة سطح الماء: 18 درجة.

-الضغط الجوي: 759 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 6,04

-ساعة غروب الشمس: 17,37.