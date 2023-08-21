خرافات وغلو.. الشيخ ياسر عودة يكشف ممارسات صادمة في "المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى"

كشف الشيخ ياسر عودة أن الجهة التي أصدرت البيان بنزع الزيّ الديني عنه وعن مشايخ آخرين هي ما يسمى بلجنة التبليغ الديني داخل المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى والتي يرأسها الشيخ عبد الحليم شرارة ونائبه الشيخ علي محسود.

ولفت الشيخ عودة في تصريحات لـ “صوت بيروت إنترناشونال” أن هذه اللجنة هي فاقدة للشرعية في الأصل، والشيخ علي الخطيب نائب رئيس المجلس رفض الأمر ولم يحصل البيان الأخير على توقيعه وموافقته.

ووصف الشيخ عودة تصرفات المجلس الحالي بأنها هرطقة وتشبه ممارسات محاكم التفتيش في الفرن الخامس عشر، لأن الدين لا يبيح لك فعل هذه الأمور بهذه الطريقة التي تمس سمعة المشايخ.

وأضاف: ” في الأساس أنا لا أنتمي في الأصل للمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى ولا يشرفني الانتماء إلى هكذا مجلس، وما حصل يثبت وجود تخبط داخل المجلس ووجود أشخاص يسعون لرئاسة المجلس”.

موضحاً أن الخلاف الديني مع المجلس الإسلامي الشيعي، هو بسبب رفضه للخرافات والغلو والكذب في روايات كتب الشيعة، لأن أكثر الفروع العقدية داخل المجلس الشيعي الأعلى هي خرافات بحسب ما ورد في القرآن الكريم.