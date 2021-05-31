الجمعة 24 ذو القعدة 1443 ﻫ - 24 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

خرطوشة بري الأخيرة.. هل تصيب خلال الـ 24 ساعة القادمة؟

31 - مايو - 2021
آخر تحديث: 31 - مايو - 2021 7:54 مساءً
نبيه بري وسعد الحريري

نبيه بري وسعد الحريري

A A A
طباعة المقال

بعد انتهاء اللقاء الذي جمع الرئيس نبيه بري مع الرئيس المكلف سعد الحريري في عين التينة ظهر اليوم، أفادت مصادر مطلعة على اللقاء إلى صوت بيروت إنترناشونال أن اللقاء كان إيجابياً في الشكل حيث جرى التباحث في سير عمل الحكومة من دون التوصل لحل العقد الرئيسية، المتمثلة بالوزيرين المسيحيين.

وجمع اللقاء إضافة إلى بري والحريري، كلاً من الوزير علي حسن خليل ومستشار الرئيس المكلف “هاني حمود”.

وشددت مصادر مطلعة على أن “الرئيس بري سيواصل مساعيه في الساعات المقبلة وتواصل مرتقب على خط ميرنا الشالوحي وقد يكون عبر النائب علي حسن خليل”.

ولفتت المصادر إلى أن “الرئيس الحريري طلب من بري مهلة 24 ساعة لاعطاء جواب نهائي حول امكان تقديم تشكيلة جديدة لرئيس الجمهورية”.

وفي ختام اللقاء غادر الرئيس المكلف قصر عين التينة من دون إعطاء أي تصريح لوسائل الإعلام.

ويبقى السؤال، هل ستصيب خرطوشة الرئيس بري الأخيرة في هذا الوقت بالذات؟.. الساعات القادمة ستحدد ذلك.

    المزيد من أخبار لبنان

    كورونا لبنان
    الإصابات ترتفع مجدّدًا.. دعوات لتلقّي لقاحات كورونا بسرعة
    الادوية في خطر
    نقابة مصانع الأدوية في لبنان زارت المدير العام لتعاونية موظفي الدولة
    نواف سلام
    نواف سلام: همّنا واحد وهو إنقاذ لبنان من محنته ورفع المعاناة والظلم عن أهلنا

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    تزامناً مع انطلاق الاستشارات النيابية... كم بلغ دولار السوق السوداء؟
    ميليشيا حزب الله
    حزب الله أبلغ هوكشتاين: سنضرب سفينة التنقيب
    عناصر قوى أمن
    فيديو مروّع لتعذيب عمال في العاقورة.. وبيان لقوى الأمن