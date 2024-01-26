خروج جميع معامل الكهرباء في لبنان عن الخدمة!

خرجت معامل إنتاج الطاقة الكهربائية كافة في لبنان عن الخدمة بسبب العاصفة.

وفي التفاصيل، أكد مصدر في شركة كهرباء لبنان لـ”الجديد” أنّ “العمل جارٍ على إصلاح العطل، على أن تعود الأمور الى طبيعتها خلال مدة 3 ساعات تقريباً”، مشيراً الى أن “صاعقة أصابت خطوط الكهرباء، ما نتج عنه العطل المذكور آنفاً”.

يشار إلى أن لبنان يتأثر بمنخفض جوي شديد الفعالية مصحوب بكتل هوائية قطبية وباردة على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط اعتبارًا من فجر اليوم الجمعة، حيث يتحول إلى عاصفة أطلقت عليها مصلحة الأرصاد الجوية اسم دانييلا “Daniella” والتي تؤدي إلى تساقط أمطار غزيرة وعنيفة أحياناً، رياح شديدة وانخفاض ملموس بدرجات الحرارة فيتدنى مستوى تساقط الثلوج ويلامس صباح يوم غد السبت ارتفاع الـ ١٠٠٠ متر على المرتفعات الشمالية، يخف تأثير العاصفة اعتبارًا من بعد ظهر السبت مع موجات من الصقيع وتشكل للجليد على الطرقات الجبلية والداخلية، ومن المتوقع أن تعاود نشاطها صباح يوم الإثنين.