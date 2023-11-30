خروقات الاحتلال تهزّ هدوء الجنوب.. وصواريخه تُهدّد موقعًا لليونيفيل

اهتزّ هدوء الجنوب اللبنانيّ اليوم الخميس، من جراء عدد من الخروقات. فبعد أن سمعت أصوات انفجارات متقطعة صباحًا، أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء 10 قذائف مدفعيّة، على خراج بلدة مروحين، وجبل بلاط في القطاع الغربي في جنوب لبنان.

وفي التفاصيل، سقطت 6 قذائف إسرائيلية معادية بالقرب من موقع قوات اليونيفيل الدولية في أطراف مروحين، فيما سقطت قذائف أخرى في أطراف رامية.

كما وأفيد بأنّ أصوات الانفجارات في المنطقة الحدودية في الجنوب، التي سمعت صباحًا، تبين أنها ناجمة عن تدريبات لجيش الاحتلال في مرتفعات الجولان السوري.

هذا وحذّر جيش الاحتلال صباح اليوم، من تسلّل طائرة مسيّرة من لبنان. وذكرت إذاعة جيش العدو، أنّ صفارات الإنذار دوّت في الجليل الأعلى.

ونقلت وكالة “رويترز” عن قوة الأمم المتحدة الموقّتة في لبنان، أنّ إسرائيل ردّت على إطلاق نار من لبنان عبر الحدود.

من جهته، أعلن جيش الاحتلال انفجار صاروخين اعتراضيين من القبّة الحديديّة فوق أطراف بلدة رميش الحدودية، وقال: “مقاتلاتنا نجحت في اعتراض تهديد جوي اجتاز الأراضي اللبنانية باتّجاه إسرائيل”.

بينما حلقت مسيّرات إسرائيلية على علو منخفض فوق بلدات جنوبية عدة.

إلى ذلك، قام جيش الاحتلال بعمليّة تمشيط عند محيط بركة ريشا عند الحدود اللبنانية – الفلسطينية، مقابل بلدة مروحين الجنوبية بالأسلحة المتوسطة.