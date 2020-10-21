خروق جوية اسرائيلية فوق الجنوب

صدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه، البيان الآتي:

“بتاريخ 20/10/2020 اعتبارا من الساعة 22.40 ولغاية 21/10/2020 الساعة 12.00 تم تسجيل /3/ خروق جوية من طائرات استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، تخللها تنفيذ طيران دائري فوق مناطق الجنوب.

وتتم متابعة موضوع الخروق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان”.

وكان صدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه، بيان جاء فيه: “بتاريخ 20/10/2020 اعتبارا من الساعة 01.35 ولغاية الساعة 22.50 تم تسجيل /3/ خروق جوية من طائرات استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، تخللها تنفيذ طيران دائري فوق مناطق الجنوب.

وتتم متابعة موضوع الخروق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان”.