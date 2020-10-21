استمع لاذاعتنا

خروق جوية اسرائيلية فوق الجنوب

منذ 54 دقيقة
طيران اسرائيلي

طيران اسرائيلي

A A A
طباعة المقال

صدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه، البيان الآتي:

“بتاريخ 20/10/2020 اعتبارا من الساعة 22.40 ولغاية 21/10/2020 الساعة 12.00 تم تسجيل /3/ خروق جوية من طائرات استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، تخللها تنفيذ طيران دائري فوق مناطق الجنوب.

وتتم متابعة موضوع الخروق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان”.

وكان صدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه، بيان جاء فيه: “بتاريخ 20/10/2020 اعتبارا من الساعة 01.35 ولغاية الساعة 22.50 تم تسجيل /3/ خروق جوية من طائرات استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، تخللها تنفيذ طيران دائري فوق مناطق الجنوب.

وتتم متابعة موضوع الخروق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان”.

المزيد من أخبار لبنان

اطلاق نار
قتيل و4 جرحى إثر إشكال فردي في الضنية
الحدود اللبنانية
دبابتان إسرائيليتان تجتازان السياج التقني في خلة المحافر
ثوار يقتحمون عيد ميلاد زوجة حاكم مصرف لبنان
بالفيديو: الثوار يقتحمون عيد ميلاد زوجة حاكم مصرف لبنان… “زوجك سرقنا”

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الثورة اللبنانية
مرحلة متفجرة تنتظرنا.. واستعدوا لإنقلابات جذرية!
العثور على غواصة الشبح
العثور على “غواصة هتلر” المختفية منذ الحرب العالمية الثانية
العالم ينتظر لحظة الوصول للقاح كورونا
كورونا
عجز عنه العلماء..مراهقة تتوصل إلى ابتكار جديد لتوفير علاج لكورونا