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خريس دعا للحوار والتعقل: العدو الإسرائيلي المستفيد الاول من عدم انتظام حياتنا السياسية

منذ 25 ثانية
آخر تحديث: 7 - يوليو - 2023 6:19 مساءً
النائب علي خريس

النائب علي خريس

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أعلن عضو كتلة “التحرير والتنمية” النائب علي خريس، الى أن “العدو الإسرائيلي لا يزال يتربص بأرضنا وحدودنا ويقوم يوميا بخرق الخط الازرق، وهو المستفيد الاول من عدم انتظام حياتنا السياسية وانتظام مؤسساتنا بشكل عام”.

ودعا خريس، خلال احتفال تأبيني في بلدة برج رحال، الى “وحدة حقيقية بين ابناء الوطن الواحد والانخراط في مشروع واحد وبناء الدولة الحاضنة لكل ابنائها، بعيدا عن ​سياسة​ الكيد والتفرد والتوجه الى حوار بناء دون شروط مسبقة”.

كذلك دعا “كل من لا يريد الحوار، الى التعقل لانه من دون الحوار لا يمكن الوصول الى حلول من شأنها بناء الوطن وإنقاذه مما يتخبط به من ازمات على المستويات كافة، علنا نصل الى اهدافنا المنشودة الكفيلة بنهوض لبنان واعادة الحياة اليه”.

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