خريس: كل التهديدات الإسرائيلية باجتياح الجنوب ما هي الا أحلام يحلم بها العدو

اعتبر عضو كتلة “التحرير والتنمية” النائب علي خريس خلال احتفال تأبيني في بلدة برج رحال، أن “المراوحة وعدم المسؤولية في انتهاج خطوات صائبة في التوجه للحوار الذي دعا اليه الرئيس نبيه بري منذ سنة تقريبا لانتخاب رئيس للجمهورية، أوصلنا الى ما نحن عليه في الشغور الحاصل في سدة رئاسة الجمهورية”.

وطالب “البعض الذي يعرض خطوات تعتبر مضيعة للوقت، بالذهاب الى الحوار والعمل بكل صدقية لنصل الى خواتيم ايجابية تحفظ وطننا واهلنا خصوصا في هذه الظروف التي نمر بها على كافة الصعد”.

وتطرق خريس الى مناسبة عاشوراء في أيامها الأولى، فقال: “تعلمنا من مدرسة اهل البيت، من مدرسة الامام الحسين، ان نثور في وجه الظالم ونكون للمظلوم عونا. سنخوض بكل ما نملك لمواجهة كل المخططات العدوانية الاسرائيلية لأننا نرفض الذل والهوان”.

وأضاف: “لا يمكن ان نكون ضعفاء في مواجهة العدو الذي لا يعرف الا لغة القتل والاجرام في كل مرة انتهك ارضنا، وعلى الرغم من وصوله الى مشارف عاصمتنا الا انه لم يتمكن من البقاء فيها فخرج مهزوما مذلولا بفعل المقاومة وتضحيات اهلنا ودماء الشهداء”.

وتابع: “سنفوت على هذا العدو فرصته الهادفة الى إيجاد شرخ داخلي بين المقاومة وبيئتها التي ما بخلت يوماً في تقديم كل ما تملك فداء للوطن وللمقاومة”.

وختم: “كل التهديدات الاسرائيلية باجتياح الجنوب ما هي الا أحلام يحلم بها العدو، وسنكون له بالمرصاد وسنتصدى لاي اعتداء يقدم عليه هذا العدو من خلال مقاومتنا وصمود اهلنا وناسنا”.