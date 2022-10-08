خريس: لرئيس يوحّد ولا يفرّق ويعمل على إنقاذ لبنان

اعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير النائب “علي خريس” أن “المطلوب انتخاب رئيس للجمهورية ضمن المهلة الدستورية، وعلى كل القيمين أن يعملوا بكل جهد لإنقاذ لبنان عبر انتخاب رئيس توافقي مقبول يجمع ولا يطرح، ويوحد ولا يفرق، ويعمل على انقاذ لبنان ولا يشكّل استفزازًا لأحد”.

وعن ملف الترسيم، أشار الى أن “لبنان بعث رسالة واضحة وصريحة، وننتظر الرد الاميركي على المقترحات التي صدرت عن الدولة اللبنانية”، لافتًا الى ان “هناك تخبطًا داخل الكيان الصهيوني”.

ورأى أن “بعض اللبنانيين يزايدون علينا خصوصا من كان على علاقات طيبة في فترة من الفترات مع العدو الصهيوني”، قائلًا “إن الثوابت التي أكدنا عليها لا يمكن أن نتخلى عنها على الإطلاق”.

وعلى الصعيد الداخلي، أكد خريس أن “لبنان في واقع لا يحسد عليه”، متسائلًا “لمَ التأخير في تشكيل الحكومة، وهو أمر لا يحتاج الى كل هذا الوقت خصوصًا اننا في وضع صعب على كل المستويات”، مضيفًا “كفانا تأخيرًا واشكالا، فالمهم أن يبقى الوطن وأن نخرجه من محنته وأزمته”.