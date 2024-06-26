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خريس: لو استجابوا لكان عندنا اليوم رئيس للجمهورية

منذ ساعتين
النائب علي خريس

النائب علي خريس

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اكد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النيابية عضو المكتب السياسي في حركة “امل” النائب علي خريس، في احتفال تأبيني في الصرفند، ان “العدو الإسرائيلي ليس عدواً كما يعتبره البعض لفئة أو لجماعة أو لطائفة أو لمذهب أو لحزب أو لحركة، إنّما إسرائيل عدو لكل لبنان”.

وقال: “ان إسرائيل هي عدو للمسلم وعدو للمسيحي، هي عدو للإنسانية جمعاء، لذلك وفي هذه المرحلة بالذات، علينا ان نتلاقى وأن نتوافق وأن يعود الجميع إلى ضمائرهم والى حسهم الوطني”، داعيا الاطراف الى “قراءة جيدة للمبادرة التي اطلقها سابقاً الرئيس نبيه بري، ودعا فيها الى التحاور والجلوس على طاولة واحدة للتشاور والتوافق من أجل الخروج من أزمتنا ومحنتنا”.

وختم: “بإمكاننا إذا تشاورنا وتحاورنا ان ننتخب رئيسًا للجمهورية في أسرع وقت ممكن، فيا ليتهم استجابوا لمبادرة الرئيس نبيه بري التي أطلقها في ذكرى تغييب الامام الصدر في تلك الفترة، فلو استجابوا لكان عندنا اليوم رئيس للجمهورية”، وأشار إلى أنّ “البعض يماطل، ويسوف ويتهرب من أي دعوة للحوار والتوافق والتشاور وكأنهم لا يريدون الأمن والاطمئنان والاستقرار لهذا الوطن”.

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