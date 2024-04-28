خريس: نستنكر ما جرى من لقاءات في وطننا تعتبر العدو صديقاً والصديق عدواً

شدد النائب علي خريس، خلال احتفال تأبيني في برج رحال، على التربية وضرورة التمسك بالقيم والاخلاق، محذراً من الانفلات الاخلاقي ومن اصحاب مكاتب المراهنات وسماهم بـ”الشر المطلق” في المجتمع، مطالباً السلطات اللبنانية بـ”محاسبة هؤلاء واقفال هذه المكاتب التي ادت الى انحدار المجتمع الى ادنى المستويات، كما اوصلت في بعض الاحيان الى الانتحار”.

وتطرق الى المواجهة الحاصلة مع عدو “لا يفهم الا لغة القوة، لغة المقاومة في مواجهة هذا العدو المغتصب والمجرم”، مؤكداً أن “قوة لبنان باتت تشكل قوة رادعة بوجه هذا العدو”.

واعتبر أن “قوة لبنان ستبقى في جيشه وشعبه ومقاومته”، مستنكراً “ما جرى من لقاءات في وطننا لا تعبر عن وطنية بلدنا وتعتبر العدو صديقا والصديق عدوا”.