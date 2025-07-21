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خسائر محطات المحروقات في لبنان تتخطى المليون دولار!

منذ 40 دقيقة
محطة محروقات - تعبيرية

محطة محروقات - تعبيرية

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أكد نقيب أصحاب محطات المحروقات جورج براكس أن المحطات تستقبل السيارات التي تملأ خزاناتها بانتظار تعديل إلغاء ضريبة المحروقات على البيانات الجمركية والذي أدى إلى توقف شركات استيراد المحروقات عن تسليم المحروقات إلى المحطات .

واعلن براكس أن محطات المحروقات تعرضت لخسائر تقدر بين مليون ومليون نصف دولار بسبب وجود كميات من المحروقات في خزاناتها على سعر ضريبة المحروقات وبالتالي كان من المفترض بوزير الطاقة أن يمهل المحطات ليومين إضافيين كي تبيع مخزونها القديم وتبدأ البيع على السعر الجديد.

واكد براكس أن العمل في محطات المحروقات يجري طبيعيا بانتظار حل مسألة البيانات بين وزارة المالية والجمارك وشركات استيراد المحروقات.

وأشارت معلومات إلى أن الشركات المستوردة للنفط توقفت عن تسليم مادتيّ البنزين والمازوت بسبب عدم تعديل إدارة الجمارك اللبنانية الرسوم وفق الجدول الذي صدر الجمعة الفائت من قبل وزارة الطاقة والمياه بعد قبول مجلس شورى الدولة الطعن بالضريبة على المحروقات.

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