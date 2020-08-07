خشية من وجود نيترات الامونيوم… كشف على الخزانات والمستودعات في معمل الزوق

معمل الزوق
معمل الزوق

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بعد ارسال بلدية زوق مكايل رسالة للجيش اللبناني تطلب فيها الكشف والتأكد من سلامة الوضع درئا لأي مكروه او كارثة قد تحصل ، وذلك بعدأن علمت بأن كمية من نيترات الامونيوم او مواد متفجرة اخرى موجودة.

كشفت قوة من المباحث المركزية والمباحث العلمية والشرطة القضائية بناء لاشارة النيابة العامة التمييزية على الخزانات والمستودعات في شركة كهرباء لبنان – معمل الذوق ونظمت تقريراً واودعته بصفة العاجل النيابة العامة على ان يحدد الخبراء ملاءمة المواد المستخدمة مع شروط السلامة العامة .

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