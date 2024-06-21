خشية وقوع الحرب.. كندا تستعد لإجلاء 45 ألف مواطن من لبنان

تستعد كندا لإجلاء جماعي لمواطنيها من لبنان في حالة اندلاع حرب واسعة النطاق بين إسرائيل وحزب الله، وفقاً لما أفادت به القناة 12 الإسرائيلية.

واستند تقرير القناة الإسرائيلية إلى محادثة جرت الجمعة بين وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس ونظيرته الكندية ميلاني جولي.

ويقول التقرير إن المحادثة كانت متوترة وأن جولي أخبرت كاتس أن الجيش الكندي يضع خططًا لإجلاء 45 ألف شخص من لبنان.

وبحسب ما ورد في التقرير، فقد حث كاتس نظيرته الكندية على الضغط على داعمي حزب الله الإيرانيين للسيطرة عليه.

من جهته، نشر وزير الخارجية الإسرائيلي لاحقًا على موقع X: “لا يمكن لإسرائيل أن تسمح لمنظمة حزب الله الإرهابية بمواصلة مهاجمة أراضيها ومواطنيها، وسنتخذ القرارات اللازمة قريبًا. ويجب على العالم الحر أن يقف دون قيد أو شرط إلى جانب إسرائيل في حربها ضد محور الشر بقيادة إيران والإسلام المتطرف.