خضر: الحرائق في قضاء الهرمل التهمت 150 دونما

أشار المكتب الإعلامي في محافظة بعلبك الهرمل في بيان، إلى الإجراءات التي اتخذها المحافظ بشير خضر والأجهزة المعنية لإخماد الحريق في منطقة الهرمل، فقال:

“بعد الحريق الذي حصل نهار أمس، تواصل اتحاد بلديات الهرمل وبلدية مزرعة سجد مع المحافظ بشير خضر للتنسيق مع الجيش اللبناني والدفاع المدني والهيئة الصحية الإسلامية لإخماد الحريق، وقد تولت آليات الدفاع المدني وطوافة للجيش اللبناني إخماد الحريق بشكل كلي”.

وأكد أن “المساحة التي تأثرت في الحريق هي 150 دونماً في منطقة زغرين من الأشجار والثروة الحرجية، وخوفا من تكرار الأمر وضعت في حالة جهوزية مراكز الدفاع المدني في المناطق المجاورة: الهرمل، القصر،القاع وراس بعلبك”.