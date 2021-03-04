خضر: بعلبك الهرمل شهدت ارتفاعا بعدد الإصابات بسبب التذاكي خلال فترة الإقفال

أوضح محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر أنه “خلال الأيام والأسابيع القليلة الماضية، كانت المحافظة تشهد ارتفاعاً بالاصابات، وذلك بسبب التذاكي من قبل البعض خلال فترة الإقفال العام”.

ولفت خضر، خلال حديث تلفزيوني، إلى أن “الإصابات تتركز في بلدة بريتال، ومتفرقة في باقي المناطق، كذلك في بلدة جديدة الفاكهة كان هناك إصابات جديدة وملفتة، بالإضافة إلى مدينة بعلبك”.

كما شدد على أنه “من السهل مراقبة المطاعم والمقاهي والمحال خلال الإقفال العام، لكن من الصعب مراقبة الزيارات العائلية”، موضحاً أن “بريتال ليست بلدة تجارية لكن السبب الاساسي للاصابات كان مجالس العزاء بالدرجة الأولى، والزيارات العائلية”.

وتابع خضر، “أما في الفاكهة، فأحد رجال الدين كان مصابا بكورونا ولم يكن على علم بذلك، وكان هناك تخالط بينه وبين رعيته، ما أدى إلى مزيد من الإصابات.

وفي هذا الإطار، نحن أجرينا حملة فحوصات مجانية في البلدات، وغدا ستصل كمية من المساعدات إلى هناك”.

وشدد على أن “وزارة الصحة تقوم بكل ما يمكنها القيام به، ولكن إذا لم يكن هناك إدراك عند الفرد، وإن لم يكن مصدقا أن كورونا موجودة”.