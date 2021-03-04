الأحد 4 ذو الحجة 1443 ﻫ - 3 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

خضر: بعلبك الهرمل شهدت ارتفاعا بعدد الإصابات بسبب التذاكي خلال فترة الإقفال

4 - مارس - 2021
محافظ بعلبك - الهرمل بشير خضر

محافظ بعلبك - الهرمل بشير خضر

A A A
طباعة المقال

أوضح محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر أنه “خلال الأيام والأسابيع القليلة الماضية، كانت المحافظة تشهد ارتفاعاً بالاصابات، وذلك بسبب التذاكي من قبل البعض خلال فترة الإقفال العام”.

ولفت خضر، خلال حديث تلفزيوني، إلى أن “الإصابات تتركز في بلدة بريتال، ومتفرقة في باقي المناطق، كذلك في بلدة جديدة الفاكهة كان هناك إصابات جديدة وملفتة، بالإضافة إلى مدينة بعلبك”.

كما شدد على أنه “من السهل مراقبة المطاعم والمقاهي والمحال خلال الإقفال العام، لكن من الصعب مراقبة الزيارات العائلية”، موضحاً أن “بريتال ليست بلدة تجارية لكن السبب الاساسي للاصابات كان مجالس العزاء بالدرجة الأولى، والزيارات العائلية”.

وتابع خضر، “أما في الفاكهة، فأحد رجال الدين كان مصابا بكورونا ولم يكن على علم بذلك، وكان هناك تخالط بينه وبين رعيته، ما أدى إلى مزيد من الإصابات.
وفي هذا الإطار، نحن أجرينا حملة فحوصات مجانية في البلدات، وغدا ستصل كمية من المساعدات إلى هناك”.

وشدد على أن “وزارة الصحة تقوم بكل ما يمكنها القيام به، ولكن إذا لم يكن هناك إدراك عند الفرد، وإن لم يكن مصدقا أن كورونا موجودة”.

    المزيد من أخبار لبنان

    توضيح من شركة تاتش حول بطاقات إعادة التعبئة
    جورج كلاس
    كلاس: لا بد ان تصل الامور الى خاتمة مريحة وفق مندرجات الدستور
    مصرف لبنان
    بالوثيقة: مصرف لبنان ينشر معلومات حول موجوداته الذهبية

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    سمكة قرش تهاجم سائحةً وتقتلها في مصر (فيديو)
    إيلي الخوند
    أمي عاملة نظافة.. تعرفوا على قصة ايلي التي أبكت الملايين في حفل تخرجه
    ماء البحر- تعبيرية
    فقد وعيه وسقط في البحر.. إنقاذ فنان لبناني من حادث غرق