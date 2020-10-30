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“خضر” قرر إقفال المحال والمؤسسات في بعلبك بعد الخامسة مساء اعتبارا من الغد ولغاية أسبوع

منذ 40 دقيقة
محافظ بعلبك بشير خضر

محافظ بعلبك بشير خضر

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أصدر محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر قرارا يقضي ب‏ـ”إقفال جميع المحال والمؤسسات الخاصة والمقاهي والمطاعم العاملة في مدينة بعلبك، يوميا ابتداء من الساعة الخامسة مساء ولغاية صباح اليوم التالي، وذلك اعتبارا من يوم غد السبت ولغاية مساء الأحد 8 تشرين الثاني القادم، على ان تكون قدرتها التشغيلية أثناء فترة السماح بالعمل لا تتعدى ال 50 %، مع اتباع جميع طرق الوقاية أثناء العمل، لا سيما وضع الكمامة والقفازات والتباعد الجسدي، وأن يقتصر عملها ما بعد الساعة الخامسة على تأمين الطلبات بواسطة ال “Delivery” فقط”.

واستثني من القرار “الصيدليات والأفران والمؤسسات الصحية العاملة في المدينة”.

وطلب المحافظ خضر من بلدية بعلبك “اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتنفيذ هذا القرار، ويمكنها طلب مؤازرة القوى الأمنية عند اللزوم، إضافة إلى مهامها الأساسية في ما يتعلق بمواجهة فيروس كورونا”.

وكلف قيادة منطقة البقاع في قوى الأمن الداخلي” متابعة مضمون هذا القرار، وتقديم المؤازرة اللازمة لبلدية بعلبك عند الاقتضاء”.

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