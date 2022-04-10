خضر: مستمرون في التنسيق لمصلحة الناس

استقبل محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر وفودا شعبية من جبل محسن وعكار في دارة العائلة في طرابلس، في حضور والده الدكتور نصر خضر، وجرى التداول بالأمور العامة، ولا سيما الإستحقاق الانتخابي.

وأكد الحاضرون للمحافظ خضر “التزامهم وثقتهم بخياراته لدعم المرشح الأفضل للإنتخابات”، وتوجهوا إليه بالشكر على” كل ما قام ويقوم به ويقدمه من خدمات ومساعدات”.

ورحب بدوره المحافظ خضر بأهله وناسه، شاكرا ثقتهم، ومؤكدا “لا نقدم المساعدات والخدمات من أجل أي غاية شخصية، ونحترم القرار الفردي للجميع. ونحن مستمرون في التواصل والتنسيق لخير ومصلحة الناس”.