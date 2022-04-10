السبت 17 ذو الحجة 1443 ﻫ - 16 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

خضر: مستمرون في التنسيق لمصلحة الناس

10 - أبريل - 2022
المحافظ بشير خضر

المحافظ بشير خضر

A A A
طباعة المقال

استقبل محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر وفودا شعبية من جبل محسن وعكار في دارة العائلة في طرابلس، في حضور والده الدكتور نصر خضر، وجرى التداول بالأمور العامة، ولا سيما الإستحقاق الانتخابي.

وأكد الحاضرون للمحافظ خضر “التزامهم وثقتهم بخياراته لدعم المرشح الأفضل للإنتخابات”، وتوجهوا إليه بالشكر على” كل ما قام ويقوم به ويقدمه من خدمات ومساعدات”.

ورحب بدوره المحافظ خضر بأهله وناسه، شاكرا ثقتهم، ومؤكدا “لا نقدم المساعدات والخدمات من أجل أي غاية شخصية، ونحترم القرار الفردي للجميع. ونحن مستمرون في التواصل والتنسيق لخير ومصلحة الناس”.

    المزيد من أخبار لبنان

    الرائد ميشال مطران
    زوجة الضابط السابق ميشال مطران تكشف أسباب توقيفه!
    بلدية طرابلس
    عودة ورش بلدية طرابلس إلى أعمالها كالمعتاد
    وزارة التربية والتعليم العالي
    بيانٌ من وزارة التربية بشأن نتائج "الثانوية العامّة"

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    دولار السوق السوداء يعاود ارتفاعه... إليكم التفاصيل
    شاحنة محمّلة بأكثر من 40 طنّاً من الحجارة تجتاح عدداً من السيارات في عرسال
    فيديو وصور مروعة.. قتلى وجرحى في فاجعة تهزّ عرسال!
    بريطانيا تغلق جميع المدارس الابتدائية في لندن
    بعد صدور نتائج الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة... ماذا عن نسبة النجاح؟