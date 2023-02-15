"خضّة جديدة" نتيجة "قفزات الدولار".. وجولات من "الكوميديا السوداء"

انهمكت بيروت بتقلبات “الدولار الأسود” الذي مضى ملتهباً، ومسجّلاً وثبات تجاوزت 6 آلاف ليرة عن أول من أمس، حيث لامس 75 ألف ليرة ليتراجع لاحقًا إلى حدود 72500، وسط تبدّلات على مدار الساعة أحدثت إرباكات واسعة في الأسواق وكادت أن تتسبّب بأزمة في قطاع المحروقات التي ارتفعت أسعارها في شكل كبير (بات سعر الصفيحة فوق المليون و300 ألف ليرة)، وأسّستْ لخضة جديدة في قطاع الاستشفاء والدواء.

ولم يكن عابراً انشغال اللبنانيين، في غمرة أوجاعهم التي لا تنتهي، بسعر البصل الذي تَصَدَّر وسائل التواصل الاجتماعي التي شهدت جولات من الكوميديا السوداء على طريقة “المضحك المُبْكي” مع تحليق سعره إلى نحو 70 ألف ليرة للكيلوغرام الواحد، وسط تَزامُن هذا الارتفاع الصاروخي مع إعلان “برنامج الأغذية العالمي” أن سعر كيلو البصل في لبنان ارتفع بنسبة 7.380 في المئة منذ تشرين الأول 2019.

وحذر من “أن الأزمة الاقتصادية وانخفاض قيمة العملة والزيادة غير المسبوقة في أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية، تجعل مليوني شخص بحاجة إلى المساعدة في لبنان”.