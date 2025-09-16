خطاب الرئيس خرج عن التقليد

أكّدت مصادر سياسية مطلعة لـ”اللواء” أنّ خطاب رئيس الجمهورية جوزاف عون في قمة الدوحة اتّسم بكثير من الصراحة لا سيما في السؤال عن السلام المطلوب وضرورة اتخاذ القرار المناسب. وشدّدت على أنّ هذا الخطاب لم يكن تقليديًا وكان مباشرًا وبعيدًا عن كليشهات الخطابات الرسمية.

ولفتت المصادر إلى أنّ خطابه في الأمم المتحدة يفترض أيضًا أن يكون في السياق نفسه ومن هنا كانت إشارته الى السؤال المطلوب عن السلام الذي يراد له ان يقوم، وبالتالي رسم الرئيس عون معالم هذا الخطاب.

الى ذلك، رأت المصادر أنّ الحكومة قطعت أشواطًا لا بأس بها في ما خصّ القرارات التي اتخذتها حول مجموعة ملفات، وأشارت إلى أنّ موضوع اقتراع المغتربين الذي يحط في مجلس الوزراء سيشهد نقاشًا واسعًا وليس معلومًا ما إذا كان هناك من توجُّه نهائي ستتخذه الحكومة أم لا.