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العميد ريمون خطار: المرحلة تتطلب التعاون وسنجتازها سويا

15 - يوليو - 2021
آخر تحديث: 15 - يوليو - 2021 5:02 مساءً
العميد خطار في مركز الدفاع المدني في بعقلين

العميد خطار في مركز الدفاع المدني في بعقلين

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تفقد المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار مراكز الدفاع المدني الإقليمية في بعقلين وشحيم حيث التقى الموظفين والمتطوعين واطلع على سير العمل في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، مواكبا الاستجابة السريعة من قبل العناصر لتلبية نداءات المواطنين لا سيما في تلك المناطق الغنية بالثروة الحرجية والتي تقع في دائرة الخطر من امكانية اندلاع حرائق الاحراج توازيا مع ارتفاع درجات الحرارة التي تتخطى معدلاتها الموسمية وفقا لما أظهرته نشرة احتمال حرائق الغابات.

وتوجه العميد خطار الى العناصر بكلمة أشاد فيها ب”انضباطهم ومناقبيتهم وشجاعتهم في مواجهة النيران لانقاذ الأرواح والممتلكات”، مؤكدا “ان المرحلة دقيقة وصعبة وتتطلب التعاون وسنجتازها سويا بفضل عزيمتكم وايمانكم برسالة الدفاع المدني الإنسانية والوطنية”.
وتابع:” ان الأوضاع الاقتصادية ترخي بثقلها على كافة عناصر الدفاع المدني من دون أن يؤدي ذلك الى حدوث أي تقصير في تنفيذ المهمات اليومية التي تتجاوز احيانا المئة مهمة خلال ال 24 ساعة”.

وختم خطار باعطاء توجيهاته حول ضرورة التقيد بالتعاميم الصادرة عن المديرية العامة للدفاع المدني حول أهمية الحفاظ على العتاد والاليات عند تنفيذ المهمات. ولفت الى “ان المديرية العامة قد استأنفت تنظيم الدورات التدريبية، بعد توقف قسري التزاما باجراءات الوقاية من جائحة كورونا، لتعزيز قدرات العناصر وتمكين أكبر عدد منهم من بلوغ مستويات متقدمة في شتى المجالات، ما يعود بالفائدة عليهم وعلى المواطنين على حد سواء”.

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